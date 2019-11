Hoe moet Racing Genk fenomeen Haaland afstoppen? “Met héél de ploeg”

Erling Haaland is op zijn 19de al een fenomeen. Het is enkel afwachten welke Europese topclub hem zal wegplukken bij Salzburg. Belangrijker voor Genk: is de Noorse topschutter aan banden te leggen? Zo ja, hoe dan wel?

Bij Genk beleven ze nog nachtmerries aan Haalands hattrick op 17 september in de Red Bull Arena. De Noorse vriend van Sander Berge speelde Genk die avond op een hoopje. De Limburgers zijn dus gewaarschuwd. Maar volstaat dat om de Noorse wervelwind woensdag af te stoppen? “Haaland is een topspeler, dat hebben we gemerkt”, aldus Joakim Maehle. “Hij maakte er drie tegen ons, dat kwam aan. We verdedigden toen niet sterk genoeg en hebben dat achteraf ook besproken. Hetzelfde zal ons deze keer niet meer overkomen.”

Haaland kan dit seizoen indrukwekkende cijfers voorleggen. Hij scoorde al 26 keer: vijftien in de competitie, zeven in de Champions League en vier in de beker. Toch weet Hannes Wolf hoe je Haaland moet proberen lam te leggen. “Met héél de ploeg”, oppert de Genk-coach. “Dat is de enige manier. Compact spelen en hun uitbraken proberen op te vangen. Want het gaat niet alleen om Haaland, hoor. Zij spelen met twee topaanvallers en twee nummers tien, die er ook nog eens snel uitkomen.”