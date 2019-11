CLUBNIEUWS. Nieuwe papa bij KV Mechelen, ziekenboeg Kortrijk loopt stilaan leeg

Feest in Mechelen, waar Nikola Storm voor het eerst vader werd. Ook KV Kortrijk vrolijke gezichten, want daar loopt de ziekenboeg stilaan leeg. Een overzicht van het voornaamste nieuws uit de Jupiler Pro League.

Ziekenboeg KV Kortrijk loopt stilaan leeg

Bij KV Kortrijk tekende bijna iedereen present voor de eerste oefensessies van de week. Faïz Selemani is hersteld van zijn contractuur en Kagelmacher is genezen nadat een angine en koorts hem van het veld hielden afgelopen weekend. Kage heeft nog wat last van de enkel, maar trainde voluit mee. Rougeaux is nog out met pubalgie, Bruzzese herstelt van de breuk in zijn borstbeen en Ivanof revalideert verder na de knieoperatie. De abonnees van KV Kortrijk mogen voor de match tegen Gent een vriend(in) gratis meenemen. (gco)

Zulte Waregem: van 6 tot 13 januari op winterstage in Marbella

Zulte Waregem trekt in de winterstop van maandag 6 tot maandag 13 januari op winterstage naar het Spaanse Marbella. De troepen van Francky Dury (foto) gaan al voor de negende opeenvolgende keer naar het Marbella Football Center omdat de coach zeer te spreken is over de faciliteiten die daar voorhanden zijn. Normaliter worden er ook nog één of meerdere oefenwedstrijden afgewerkt. Data en tegenstanders zijn nog niet bekend. (jcs)

Cercle Brugge oefent vanmiddag tegen Deinze

Gisteren werd er twee keer getraind. Cercle speelt vanmiddag een oefenpartij tegen Deinze, de leider uit eerste amateurklasse. De beloften wonnen tegen Lommel met 6-2. Sampers, Scholaert (2x), Lucker, Ameys en Koshi scoorden. Van de A-kern deden Arne Cassaert (foto) en Goblet mee. Cercle speelde met Goblet, Bassong, Suffys (62’ De Ridder), Cas- saert, Lucker, Deman (83’ Daels), Koshi, Sampers (76’ Van Der Veken), Scholaert (62’ Ackx), Balikwisha.

AA Gent-beloften slikken thuisnederlaag

Een week na de smadelijke bekeruitschakeling op bezoek bij Roeselare ontvingen de Gentse beloften op maandagavond hun leeftijdsgenoten van Standard.

De Luikse bezoekers namen een prima start en kwamen met 0-2 op voorsprong, waarna Matisse Samoise de aansluitingstreffer kon maken. Halfweg de tweede helft beslisten de Rouches de partij.

Bij de Buffalo’s verschenen met De Busser, Van Den Bergh, Cissé, Yem, Verstraete, Beloko en Mbayo zeven spelers van de A-kern aan de aftrap. (ssg)

Standard reist met 22 spelers naar Portugal

Woensdagochtend reist de selectie van Standard af naar Portugal, waar donderdag de belangrijke Europa League-match bij Vitoria Guimaraes op het programma staat.

De langdurige geblesseerden Dussenne en Bokadi, en Limbombe (traint nog altijd individueel) bleven thuis. De volgende 22 spelers gaan wel mee: Bodart, Milinkovic-Savic, Gillet, Vanheusden, Lavalée, Fai, Laifis, Miangue, Gavory, Vojvoda, Goreux, Cimirot, Bastien, M. Carcela, Mpoku, Amallah, Lestienne, Boljevic, Emond, Oulare, Cop en Avenatti. (bfa)

Quirynen hervat bij Antwerp, Miyoshi moet training staken

Bij Antwerp is Robbe Quirynen hersteld van zijn enkelblessure. Van de basisspelers kwam Mbokani wat later naar buiten, en na een kwartiertje loopwerk ging hij binnen voortwerken, samen met Haroun. Pech was er voor Miyoshi, die op het einde van de training uitviel en door twee stafleden hinkend naar binnen begeleid werd. Defour ontbrak zoals aangekondigd nog altijd. Opare (knie) is volop aan het lopen. Antwerp laat weten dat alle tickets de deur uit zijn voor de komst van KV Mechelen. (dvd, yala)

KV Mechelen: Storm voor het eerst papa

Heuglijk nieuws uit het Mechelse kamp: Malinwa-aanvaller Nikola Storm (25) en zijn vrouw Paulien zijn dinsdag de ouders geworden van een zoontje, genaamd Arthur. Het is hun eerste kind.

Via Instagram deelde het paar een eerste foto van de nieuwste aanwinst in de familie Storm. (yala)

Lange eerste training van Hayen bij STVV

Twee uur en vijftien minuten, zo lang duurde uiteindelijk de eerste veldsessie van interim-trainer Nicky Hayen. Met aanvankelijk een timide en zwijgzame groep van spelers onder zijn hoede.

Eentje die ook wakker geschud werd toen het tempo van uitvoering eventjes te wensen over liet. “If you do this on Saturday, they will smash you!”, riep Hayen. Toen er vervolgens een wedstrijdje gekoppeld werd aan het afwerken op doel, gierden de lachsalvo’s weer als vanouds over het oefenveld.