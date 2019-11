Mourinho met Tottenham naar 1/8ste finales na knappe comeback, vier goals voor Lewandowski

De terugkeer in de Champions League startte voor José Mourinho niet zoals gehoopt. Al na twintig minuten stond Tottenham thuis met 0-2 in het krijt tegen Olympiakos na doelpunten van Youssef El Arabi en Ruben Semedo. Net voor rust kon Dele Alli milderen en in de tweede helft zorgden Harry Kane (2x) en Serge Aurier alsnog voor de 4-2-zege. Toby Alderweireld speelde de volledige wedstrijd, Jan Vertonghen (net hersteld van een hamstringblessure) bleef op de bank.

In de andere wedstrijd in Groep B won het al geplaatste Bayern München met 0-6 van Rode Ster Belgrado. Robert Lewandowski scoorde maar liefst vier keer en zit aan 63 goals in de Champions League. In groep C kwalificeerde Manchester City zich voor de volgende ronde na een 1-1-gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Kevin De Bruyne speelde 70 minuten.

Atalanta Bergamo klopte Dinamo Zagreb met 2-0. Timothy Castagne viel na 65 minuten in. In groep D won het al geplaatste Juventus van Atlético Madrid met 1-0 dankzij een fenomenale vrije trap aan de achterlijn van Paolo Dybala. Cristiano Ronaldo had voor zijn 175ste Europese match speciaal een haarband uit de kast gehaald.

Bayer Leverkusen won met 0-2 op Lokomotiv Moskou en houdt zo zijn kansen op kwalificatie gaaf.