13 Franse militairen sterven bij helikopterbotsing

Het Franse leger heeft zijn grootste verlies geleden in meer dan 35 jaar. Bij een botsing tussen twee helikopters in het West-Afrikaanse Mali zijn dinsdag dertien Franse militairen om het leven gekomen, zo bevestigt het Elysée.

De helikopters botsten tijdens een operatie tegen terrorisme, aldus president Emmanuel Macron. De slachtoffers zijn dertien leden van de landmacht: zes officieren, zes onderofficieren en één korporaal eerste klas. “Dit is diep bedroevend nieuws”, aldus Macron, die de soldaten eerde om hun moed en zijn medeleven betuigde aan de nabestaanden.

De helikopters waren uitgevlogen ter ondersteuning van grondtroepen die in gevechten verwikkeld waren met een groep rebellen. Het ongeval gebeurde bij het vallen van de avond, op lage hoogte. Geen van de inzittenden overleefde de klap.

In het kader van Operatie Barkhane is Frankrijk met 4.500 soldaten aanwezig in Mali, Niger en Tsjaad. Ze ondersteunen de regeringstroepen bij hun strijd tegen jihadistische terreurorganisaties. Sinds het begin van de interventie, in 2013, zijn nu al 38 Franse soldaten om het leven gekomen in het West-Afrikaanse land. 13 doden in één dag betekent het grootste verlies sinds 1983. Toen kwamen 58 Franse parachutisten om het leven bij een aanval op hun vestiging in de Libanese hoofdstad Beiroet.

De dertien slachtoffers. AFP

(mtm)