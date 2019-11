Zeker 16 doden en honderden gewonden na zware aardbeving in Albanië

Er zijn dinsdag minstens zestien doden gevallen bij een zware aardbeving in het westen van Albanië, honderden anderen raakten gewond. Talloze gebouwen zijn ingestort, gevreesd wordt dat er nog heel wat slachtoffers onder het puin liggen.

De aardbeving, die een kracht van 6,4 op de schaal van Richter had, vond dinsdagochtend om 4 uur plaats. Het epicentrum van de aardbeving lag ongeveer 30 kilometer ten noordwesten van hoofdstad Tirana. Vooral Durrës en Thumane, kuststeden lang de Adriatische Zee, werden zwaar getroffen. Daar werden respectievelijk al minstens zeven en vijf mensen levenloos van onder het puin gehaald. Onder de slachtoffers ook een jong meisje. In de stad Kurbin kwam een man om het leven die in paniek van een gebouw was gesprongen.

Honderden mensen kregen al medische hulp en er zijn nog meerdere Albanezen vermist, voornamelijk in de omgeving van Durrës. Er wordt gevreesd dat ze zich onder het puin van een ingestort gebouw bevinden.

De Europese Unie heeft intussen het mechanisme voor de civiele bescherming in werking gesteld. Er werden opsporings- en reddingsteams uit Italië, Griekenland en Hongarije gestuurd naar het Balkanland. Ook Duitsland, Kroatië, Frankrijk en Turkije zouden hulp hebben aangeboden.

Enkele uren na de schok in Albanië, deed zich ook in Bosnië een aardbeving met een magnitude van 5,4 voor. Daar zijn voorlopig geen meldingen van schade of slachtoffers.

(mtm)