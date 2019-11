“Het belangrijkste is dat we geen tegengoal meer hebben gepakt”

Hij wist het goed genoeg, Krépin Diatta, dat hij een tweede geel zou pakken. “Toen ik aan het vieren was zei ik aan Simon Deli dat ik rood zou nemen. Hij zei: Wát? Ik zei: ik ga rood nemen, proberen jullie de nul te houden.”

Wat volgde waren nog twee spannende minuten waarin Club met negen viel, want ook Clinton Mata liep tegen zijn tweede geel aan.

“Ik twijfelde of Krépin al geel had gekregen”, zei Vanaken. “Dat bleek het geval (Diatta had ook rood kunnen krijgen voor een drieste tackle in de tweede helft, nvdr.). En Mata trapte de cornervlag in twee. Het zijn domme dingen en op dat moment ben je niet blij. Als je elf tegen elf staat weet je dat je de wedstrijd makkelijk uit kunt spelen. Maar met negen is er altijd het risico dat je je laat verrassen op een lange bal. Gelukkig hebben we de 1-1 kunnen vasthouden. We hebben een foutje uitgelokt en zo tikte de tijd toch in ons voordeel weg.”

Clinton Mata gaf ootmoedig zijn fout doen. “Ik vond niet dat ik een tweede geel verdiende, maar ik maakte een fout en neem de schuld op mij. Het maakt deel uit van het voetbal om in zulke momenten je emoties te beheersen. Het had een tegendoelpunt kunnen betekenen voor mijn club. Ik ben vooral blij dat mijn ploeg het met negen heeft kunnen volhouden tot het einde.”

De slag om Istanbul zal de Club-spelers lang heugen.

“Ik denk niet dat er iemand goed zal slapen na wat we hebben gehoord op het veld”, zei Mata. “Zelfs op vijf meter van elkaar was het moeilijk met elkaar te communiceren. Het was een sfeer die ik nooit heb meegemaakt in mijn leven.”

“Het zijn domme rode kaarten, maar ik begrijp de emoties wel”, zei Hans Vanaken. “De ontlading bij die goal was onbeschrijfelijk. Toen David (Okereke) die open kans miste dacht ik dat het niet voor vandaag was. Maar de goal van Krépin was te vergelijken met een goal die de titel of een beker oplevert.”

“Er waren zoveel duels. Ik heb een elleboogstoot gekregen, Galatasaray had ook rood verdiend”, zei Mata. “Maar Club heeft zijn leuze No Sweat, No Glory waargemaakt. Alles bij elkaar hadden wij de zege meer verdiend. Galatasaray liet niets zien. Wij hadden vier, vijf grote kansen om te scoren.”

De doelpuntenmaker, Krépin Diatta, onthield het positieve. “Mijn kinderdroom was om te scoren in de Champions League. Die heb ik vandaag waargemaakt. Het is jammer van de rode kaart, maar het belangrijkste is dat de ploeg nog eens getoond heeft dat ze een sterke mentaliteit heeft. We zijn nog niet geplaatst, maar het belangrijkste was een punt te nemen. We verdienden zeker niet de nederlaag.”