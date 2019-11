Een jaar na de opening van de allereerste Ikea in India wil de Zweedse meubelgigant zijn veroveringstocht in het Aziatische land voortzetten. Tegen 2025 moeten er al 25 vestigingen zijn, te beginnen met een nieuwe flagship store in Mumbai. De winkel, die binnen enkele maanden moet openen, zal meer dan 1.000 werknemers tellen. Om de lokale bevolking alvast kennis te laten maken met het toekomstige aanbod, rijden er nu al enkele Ikea-mobielen rond in de miljoenenstad. (mtm)