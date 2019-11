Eerste lichamen van migranten in koelwagen Essex gerepatrieerd

De eerste lichamen van de 39 Vietnamese migranten die eind oktober dood in een koelwagen nabij Londen werden aangetroffen, zijn woensdagochtend naar Vietnam gerepatrieerd.

Dat heeft het Franse persagentschap AFP vernomen van een veiligheidsagent op de luchthaven.

“Het vliegtuig is geland met aan boord 16 lichamen (...), we wachten nu tot de lichamen aan de lokale autoriteiten kunnen worden overgedragen”, luidde het.

De 39 Vietnamese migranten werden op 23 oktober dood aangetroffen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer in Grays, nabij Londen in het Engelse graafschap Essex. Het ging om 31 mannen en acht vrouwen, van wie de twee jongste slachtoffers amper vijftien jaar waren. De oudste was 44 jaar, tien mensen waren jonger dan 20 jaar.

2.500 euro per lichaam

De families moeten de kosten van de repatriëring zelf betalen. De Vietnamese regering wilde hoogstens een lening toestaan: 66 miljoen dong (zo’n 2.500 euro) voor het repatriëren van een lichaam, 44 miljoen dong (1.600 euro) voor het terugbrengen van de as van de overledenen.

De aanpak van de Vietnamese regering zorgde voor veel boosheid bij de rouwende families. “We hebben geen geld meer. We hebben al een hypotheek moeten nemen om geld bijeen te krijgen opdat onze zus naar het westen kon. Meer lenen kunnen we niet”, zei Pham Ngoc Tuan, de broer van het meisje dat net voor ze in de container omkwam nog een afscheids-sms’je naar haar moeder stuurde.

Hoewel crematie goedkoper is, betalen de meeste families toch meer om de lichamen te repatriëren en op de traditionele manier te laten begraven.

Wereldwijde ring

Intussen werden al verschillende verdachten opgepakt, zowel in het Verenigd Koninkrijk als Vietnam. Het onderzoek loopt volop naar wat een Britse aanklager omschreef als “een wereldwijde ring” die verantwoordelijk is voor het smokkelen van “een grote groep migranten naar het VK”.