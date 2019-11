Trump was op de hoogte van klacht klokkenluider toen hij hulp voor Oekraïne vrijmaakte

De Amerikaanse president Donald Trump had weet van de klokkenluider op het moment dat hij de militaire hulp voor Oekraïne vrijmaakte. Dat meldt The New York Times.

Volgens twee personen die vertrouwd zijn met de materie, brachten advocaten van het Witte Huis president Trump in augustus op de hoogte van de klacht van de klokkenluider. Ze onderzochten toen of ze wettelijk verplicht waren om die aan het Congres over te maken, aldus The New York Times.

De klokkenluider, een anonieme topman bij de CIA, meldde als eerste in een rapport dat Donald Trump militaire hulp aan Oekraïne zou hebben verbonden aan een onderzoek naar voormalig vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter. In dat ‘voor wat hoort wat’-verhaal, zou de hulp pas vrijkomen nadat de Oekraïners met zo’n onderzoek akkoord gingen. De melding door de klokkenluider leidde tot de start van het impeachmentonderzoek tegen de Amerikaanse president.

Dat Trump op de hoogte was van de klacht voor hij besliste om de militaire hulp vrij te geven, raakt volgens nieuwszender CNN het hart van de impeachmentzaak. Die draait immers rond de vraag of de militaire hulp al dan niet onvoorwaardelijk was.