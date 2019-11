Het mag dan nog een voorlopige versie van zijn nota zijn, federaal informateur Paul Magnette (PS) laat weinig ruimte voor N-VA. Een uitkering voor wie zelf ontslag neemt bijvoorbeeld, of na 42 gewerkte jaren met pensioen. En niets dat op een staatshervorming lijkt.

Het is een voorlopig tekst, zo wordt overal benadrukt. De nota van federaal informateur Paul Magnette (PS) die De Standaard in handen kreeg, dateert van 18 november. Intussen is de man niet blijven stilzitten ...