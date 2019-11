Trump wordt verwacht voor ‘impeachment’ ondervraging

Jerrold Nadler, een democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden, zegt dat Trump ofwel de procedure rond impeachment moet volgen ofwel moet stoppen met klagen.

“De president moet een keuze maken. Hij kan deze kans nemen om aanwezig te zijn op het proces. Of hij kan stoppen met klagen. Ik hoop dat hij komt en deelneemt, rechtstreeks of met zijn advocaat. Dat hebben andere presidenten voor hem ook gedaan”, zegt Jerrold Nadler in een brief.

Verder schreef Nadler nog dat de hoorzitting een opportuniteit is om de historische en constitutionele basis van ‘impeachment’ te bespreken. Of het Congres wel de macht heeft om de president af te zetten.

Nadler gaf de president tot 1 december om te beslissen. De hoorzitting zelf zou dan op 4 december plaatsvinden.

De impeachment-procedure werd opgestart naar aanleiding van telefoongesprekken tussen president Donald Trump en zijn Oekraïense evenknie Volodymyr Zelensky.

