Jonge brandweerman beschuldigd van het aansteken van verschillende branden

Een jonge vrijwillige brandweerman wordt ervan beschuldigd opzettelijk zeven branden te hebben aangestoken alvorens zijn collega’s te vervoegen om te strijden tegen de bosbranden die de oostkust van het land teisteren. Dat meldt de politie.

De autoriteiten vermoeden dat de 19-jarige zeven branden aanstak in de staat New South Wales, waar sinds midden oktober hevige branden woeden. Hij werd woensdagnamiddag (plaatselijke tijd) aangetroffen in zijn wagen op een plek waar kort daarna brand uitbrak.

“De politie zal voor de rechtbank pleiten dat het individu de brand heeft aangestoken en de zone daarna heeft verlaten, om weer terug te keren als vrijwillige brandweerman”, aldus de politie in een persbericht. Hij werd snel opgepakt en in verdenking gesteld van het veroorzaken van een brand en nalatigheid toen de brand uitbrak.

De brandweer liet weten dat de man meteen uit zijn functie werd ontzet. “Onze leden zullen terecht boos zijn, aangezien de vermoedelijke daden van één persoon de reputatie en het werk van zoveel mensen kunnen schaden”, aldus een woordvoerder van de brandweer, die spreekt van “ultiem verraad”.

Sinds begin oktober zijn in Australië zes mensen omgekomen door branden, zijn honderden woningen vernield en is meer dan 1,5 miljoen hectare land verwoest. Tientallen brandhaarden zijn woensdag nog actief, waaronder 129 in New South Wales. Op talrijke plaatsen in de staat geldt een verhoogd of ernstig brandgevaar.

De afgelopen weken werden al verschillende mensen opgepakt die opzettelijk branden zouden hebben aangestoken, onder wie een 51-jarige man die een grote brand had aangestoken om zijn cannabisplantage te beschermen.