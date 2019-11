Toerist gedood door landmijn in Myanmar

Bij de ontploffing van een landmijn zijn in Myanmar een toerist omgekomen en een andere gewond geraakt. Dat meldt een lokale hulporganisatie woensdag. Het slachtoffer, vermoedelijk een Nederlandse man van 41, kwam om het leven in de buurt van de toeristische stad Hsipaw, in de staat Shan.

Het is niet duidelijk welke nationaliteit de man heeft: Nederlandse media meldden dinsdag al dat het om een Nederlander zou gaan, maar het Nederlandse ministerie voor Buitenlandse Zaken ontkent dat. Charity Without Borders en een bron binnen de toeristische autoriteiten hebben het woensdag over een Duitser. De Duitse ambassade wilde nog geen commentaar geven. De gewonde is een Argentijnse vrouw.

De bergachtige regio van Myanmar was recentelijk nog het theater van gevechten tussen regeringstroepen en etnische rebellen, met eerder deze maand nog een raketaanval op de luchthaven van Lashio.

Volgens een medewerker van de ngo Charity Without Borders hadden de twee slachtoffers een motor gehuurd en waren ze de regio aan het verkennen zonder de officiële richtlijnen te volgen. “Ze gingen alleen zonder gids en het gaat om een gebied met beperkte toegang”, klinkt het.

De Belgische FOD Buitenlandse Zaken raadt reizen naar het noorden van de staat Shan af, nadat op 15 augustus gewapende groepen verschillende leger- en politieposten aanvielen in de regio.

De toeristische industrie in het land is bovendien nog steeds aan het recupereren van het militair offensief tegen de Rohingya-minderheid in de staat Rakhine in 2017.

Myanmar telde volgens een onderzoek van de Landmine & Cluster Munition Monitor het afgelopen jaar het op drie na hoogste aantal slachtoffers van landmijnen, na Afghanistan, Syrië en Jemen. Dat is het resultaat van decennia van conflicten tussen het leger en tientallen etnische groepen die strijden voor meer autonomie.