Johan Vande Lanotte mengt zich in debat over hervorming RSZ-voordeel voor topverdieners in de sport: “Het doel is dubbel”

Woensdag komen politicus Johan Vande Lanotte (sp.a), Thomas Van Den ­Spiegel (Flanders Classics) en professor fiscaal recht Michel Maus samen met de Pro League om te spreken over de fiscale voordelen van topsporters. De bedoeling is om een “coherent voorstel” uit te werken, aldus gewezen informateur Vande Lanotte in een gesprek met Radio 1.

“We zitten eerst met ons drie samen”, aldus Vande Lanotte. “Daarna spreken we met de Pro League. Het is niet alleen de bedoeling om het fiscaal voordeeltarief te bespreken, maar ook de transfermarkt, de vergoedingen die betaald worden aan managers, de pensioenregeling enzovoort. Op basis daarvan willen we een coherent voorstel uitwerken. Het doel is dubbel. Aan de ene kant willen we jonge sporters kansen bieden, aan de andere kant moet dit maatschappelijk verantwoord zijn.”

Vande Lanotte vindt dat er nu een negatief beeld is van het voetbal en dat er meer duidelijkheid moet komen. Door betere afspraken te maken. “Er heerst een fiscaal misverstand. Buitenlandse spelers betaalden in het vorige systeem 18 procent belastingen, maar dat werd afgeschaft. We moeten nu met ons drie alles op een rijtje zetten en een zo goed mogelijk voorstel uitwerken. Dat Europa dit verdoken staatssteun vindt? Het is ingewikkelder dan dat en een zeer eenvoudige lezing. Dat argument is voor mij het minst zwaarwegend. Dit is een moeilijke taak en gaat dus niet alleen over het bekijken van het fiscaal zekerheidsstelsel. We gaan een algemener voorstel uitwerken.”

En wat is zijn rol dan precies? “Ik zit daar door mijn rol als informateur”, zegt Vande Lanotte. “Ik heb deze problematiek met de verschillende politieke partijen en de Pro League besproken. Ik heb er mijn idee over, maar ga dat vandaag eerst bespreken. We willen iets positiefs voor de maatschappij uitwerken, maar het kind met het badwater weggooien moet je nooit doen.”

