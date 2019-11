Zwarte dozen gevonden na helikopterongeval in Mali waarbij 13 Franse militairen omkwamen

De zwarte dozen van de twee militaire helikopters die tegen elkaar botsten in Mali, zijn teruggevonden en zullen geanalyseerd worden. Dat heeft kolonel Frédéric Barbry, woordvoerder van de generale staf van het Franse leger, woensdag gemeld aan BFMTV. Bij het ongeval kwamen maandagavond dertien Franse militairen om het leven.

De kolonel meldt ook dat de repatriëring van de lichamen van de slachtoffers van start kan gaan. Volgens BFMTV vindt de begrafenisplechtigheid voor de militairen op maandag 2 december plaats in Parijs, in aanwezigheid van president Emmanuel Macron.

Twee helikopters, een Tiger en een Cougar, zijn maandagavond tijdens een operatie tegen jihadisten in het zuiden van Mali tegen elkaar gebotst, waardoor 13 Franse militairen omkwamen. Het gaat om een van de grootste verliezen voor het Franse leger sinds de aanslag op het Franse hoofdkwartier Drakkar in Beiroet in 1983, waarbij 58 doden vielen.

“Het is te vroeg om conclusies te trekken over de oorzaak, we gaan de specialisten de nodige tijd geven om alle vluchtparameters te analyseren die in de zwarte dozen zitten”, aldus Barbry. “We sluiten geen enkele piste uit.”

Volgens de kolonel waren de omstandigheden tijdens de operatie “extreem moeilijk”. “De nachten worden gerangschikt op een schaal van 1 tot 5, met 1 voor de meest heldere en 5 voor de donkerste. Een nacht van categorie 5 (zoals die van maandag, red.) is een nacht zonder maan, met eventueel wolken, die de omstandigheden om te vliegen extreem moeilijk maken. De piloten werken met nachtkijkers die het restlicht intensifiëren als er geen maan is of geen artificieel licht zoals dat van steden, wat in de regio het geval is”, legt hij uit.

Frankrijk is in het kader van de Operatie Barkhane met 4.500 soldaten aanwezig in Mali, Niger en Tsjaad. Ze ondersteunen de regeringstroepen bij hun strijd tegen jihadistische terreurorganisaties.