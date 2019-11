Helaas voor Antwerp: Steven Defour geeft ook forfait tegen KV Mechelen

Het had mooi geweest, een comeback voor Steven Defour (31) thuis tegen ‘zijn’ KV Mechelen, de club waar hij groot werd. Maar de Antwerp-middenvelder is nog altijd out.

Ook woensdagvoormiddag geen Defour tijdens de groepstraining bij de Great Old en dus kan er weer een streep door zijn naam voor de match van vrijdagavond. De voormalige Rode Duivel liep begin oktober thuis tegen Standard een hamstringblessure op en is daar nog altijd niet volledig van hersteld. De eerste match die hij miste, was die op het veld van KV Mechelen. Zeven matchen later zal hij er tegen Malinwa dus opnieuw niet bij zijn. Bij Antwerp willen ze koste wat kost risico’s vermijden met Defour. Hij moet straks, als het om de knikkers gaat, dan maar top(fit) zijn. De recente 7 op 9 tegen Club Brugge en (tweemaal) AA Gent kwam wat dat betreft ook goed van pas. Alexis de Sart verving hem ook met verve en kan dus blijven staan.

Ook voor Koji Miyoshi wordt het moeilijk om de match tegen KV Mechelen te halen. De 22-jarige Japanse middenvelder moest dinsdag hinkend van het veld worden begeleid en heeft nog altijd last. (dige, dvd)