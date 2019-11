Roeselare zet trainer Arnar Grétarsson op straat

KSV Roeselare gaat op zoek naar een nieuwe trainer. De 1B-club heeft namelijk afscheid genomen van trainer Arnar Grétarsson.

“Hierbij wenst de club bekend te maken dat het beslist heeft de samenwerking met trainer Arnar Grétarsson te beëindigen”, lezen we op de clubwebsite. “De IJslander was sinds afgelopen zomer actief op Schiervelde, maar daar komt nu dus een eind aan. Esvee wenst Arnar uitdrukkelijk te bedanken voor zijn inzet voor wit-zwart en wil hem veel succes toewensen in zijn verdere carrière.”

De West-Vlamingen eindigden de eerste periode op een zevende plek op acht ploegen. De tweede periode in 1B werd gestart met een 1 op 6. Grétarsson heeft in ons land een verleden als speler bij Sporting Lokeren (2000-2006). Hij was ook technisch directeur bij Club Brugge (2013-2014).