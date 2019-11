Antwerpen - De brandweer van Antwerpen maakt het niet vaak mee, maar het gebeurt wel. Ze werden dinsdag opgeroepen voor een koe in een sloot.

De verdwaalde koe belandde naast de drukke Noorderlaan en kwam daar vast te zitten in de modder. Het beestje was uitgeput toen de brandweer haar aantrof. De redding verliep niet gemakkelijk maar de brandweer slaagde er wel in om de koe uit de benarde situatie te helpen.

Waar het koebeest vandaan kwam, is nog onduidelijk.