Abt van Orval nieuwe bisschop van Gent

Gent - Luc Van Looy mag op zijn 78 eindelijk met pensioen. Lode Van Hecke, de abt van Orval, verhuist naar Gent. Het is de eerste keer dat een trappistenmonnik bisschop wordt in ons land.

Gent was al lang op zoek naar een opvolger voor Van Looy. Vandaag heeft Paus Franciscus abt Lode Van Hecke van de cisterciënzerabdij Notre-Dame d’Orval benoemd tot bisschop van Gent.

Lode Van Hecke werd geboren in Roeselare op 16 maart 1950 als tweede van vijf kinderen. In zijn jeugd was hij zeer actief bij de KSA. Zijn droom was dokter worden, maar vlak voor hij naar de universiteit zou trekken werd hij geroepen door iets anders.

Na het eerste jaar behaalt hij aan de KU Leuven het kandidaatsdiploma in de filosofie. Daarna vervult hij zijn militaire dienst. Toen al maakte hij kennis met de trappistenabdij van Orval. Hij besluit om in te treden. Maar eerst maakt hij zijn licentiaatsstudie filosofie af.

1976 is het eerste jaar van Van Hecke in Orval. In 1983 legt hij zijn eeuwige beloftes af, in 1995 wordt hij priester.

Lode Van Hecke heeft in Orval achtereenvolgens opdrachten vervuld als novicenmeester, subprior, directeur van de brouwerij, prior, econoom en gastenbroeder. Tussen 2002 en 2004 was hij in Rome secretaris van de abt-generaal van de cisterciënzerorde, waartoe de trappisten behoren. Op 25 januari 2007 verkozen de monniken van Orval hem tot hun abt, de 63ste sinds 1132.

Vandaag ruilt hij Orval voor Gent . Zijn bisschopsleuze wordt : “In de vreugde van de Geest”. Op 23 februari zal aartsbisschop Jozef De Kesel hem in de Gentse Sint-Baafskathedraal tot bisschop wijden. Tot dan blijft Van Looy, de huidige bisschop, apostolisch administrator en dus aan het hoofd van Bisdom Gent.

Van Hecke is de eerste trappistenbisschop in ons land. Bovendien zijn er in de hele wereld momenteel slechts twee andere trappisten bisschop: Mgr Édouard Mununu Kasiala, emeritus van Kikwit (Congo) en Erik Varden die recent bisschop werd benoemd voor het Noorse Trondheim en volgend jaar wordt gewijd.

Zijn voorganger Luc Van Looy wilde al eerder met pensioen, maar dat werd in 2016 geweigerd door de paus, omdat er geen opvolger was. Onder meer omdat ‘’topfavoriet’ en oud-deken van Gent Lode Aerts in dat jaar benoemd werd tot bisschop van Brugge.

Als 31ste bisschop van Gent wordt Van Hecke de grote baas van 10 dekenaten en 424 parochies. De hele provincie Oost-Vlaanderen valt onder de bevoegdheid van het Bisdom Gent, net als de Antwerpse gemeente Zwijndrecht.