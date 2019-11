Koppel woont al vijf jaar in tuinhuis na dispuut met aannemer: “We gaan in bad bij schoonouders”

Brasschaat -

Dirk Verhaert en zijn echtgenote wonen al meer dan vijf jaar in hun tuinhuis in Brasschaat. De man ligt al jaren in proces met de aannemer die zijn woning renoveerde. Hij trekt nu naar de Hoge Raad voor Justitie. Aannemer Toon Joossen van Bouwtoon is niet te spreken over de houding van Verhaert. “Hij heeft de twee processen, zowel in eerste aanleg als in beroep, over de hele lijn verloren.”