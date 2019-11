Opnieuw waarschuwing voor Belgisch stroomtekort bij koudepiek en weinig wind

De Europese netbeheerders waarschuwen net als vorig jaar voor een dreigend stroomtekort deze winter in ons land als de temperatuur onder de -5 graden duikt, er weinig wind is en er opnieuw onverwacht centrales uitvallen.

In normale omstandigheden dreigen geen stroomtekorten in Europa deze winter, aldus ENTSO-E, de vereniging van Europese hoogspanningsbeheerders.

Maar de netbeheerders onderzochten ook hoe het zit met onze bevoorradingszekerheid in extreme omstandigheden: als het kwik onder de -5 graden duikt en de productie van windenergie maar op dertig procent zit van de totale capaciteit, in combinatie met uitvallende centrales. Dan bestaat opnieuw het risico dat we met stroomtekorten kunnen kampen.

België zou dan opnieuw zwaar afhangen van import van elektriciteit en op bepaalde uren van buitengewone maatregelen, aldus ENTSO-E.