Ethisch offensief van Open VLD duwt CD&V nog verder weg van paars-groen, maar kan zo’n regering dan wel overleven?

Open VLD lijkt dan wel meer en meer op een paars-groene koers te zitten, maar CD&V houdt voet bij stuk. Sterker zelfs, de paars-groene meerderheid - met de liberalen - die in de Kamer ethische wetten stemt, schiet bij de christendemocraten zwaar in het verkeerde keelgat. De goesting om in zo’n regering te stappen staat bij CD&V dan ook op een heel laag pitje. En zonder hen is de meerderheid té krap om werkbaar te zijn.