Tottenham-trainer José Mourinho prijst “briljante” ballenjongen, maar kan hem niet bedanken: “Hij was verdwenen”

Het was een aangename voetbalavond in Londen, waar Tottenham een 0-2-achterstand tegen Olympiakos goedmaakte en uiteindelijk met 4-2 won in de Champions League. Held van de avond was volgens trainer José Mourinho een ballenjongen. “Hij was briljant”, aldus de Portugees.

De bewuste ballenjongen speelde een cruciale rol bij de 2-2 van Harry Kane. Door snel handelen kon Serge Aurier zijn ploegmakker Lucas Moura de diepte insturen met een inworp, waarna Kane de gelijkmaker op het bord zette.

“Ik hou van slimme ballenjongens, zoals ik zelf in het verleden ook was. Ik was echt een briljante ballenjongen. En deze jongen was ook briljant. Hij leest het spelletje, hij snapt het, en gaf een goede assist. Een belangrijk moment voor hem, dit zal hij nooit meer vergeten”, aldus Mourinho, die de goal vierde met de jongen in kwestie. “Ik wilde hem na de wedstrijd naar de kleedkamer halen, om met ons feest te vieren, maar hij was verdwenen.”

Daarvoor had ‘The Special One’ zijn excuses aangeboden aan Eric Dier, die al vroeg gewisseld werd bij de Spurs. “Het eerste wat ik publiekelijk wil zeggen is wat ik ook in de kleedkamer al heb gezegd, en dat is dat ik mijn excuses aanbied aan Eric Dier. Voor een speler is zoiets nooit makkelijk maar dat geldt ook voor de technische staf. We hadden een oplossing nodig en we deden dit voor het team. Het ging tussen hem en Harry Winks, maar het was een lastige keuze. Iedereen begreep het, Eric ook. Zoiets is nooit makkelijk uit te leggen, maar het gaat om het team en niet het individu.”

Wat Mourinho dan precies gezegd had tijdens de rust, wilde hij niet kwijt aan de verzamelde pers. “Ik denk dat jullie moeten wachten tot volgend jaar, als onze Amazon-documentaire uitkomt.”