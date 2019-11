Boyata en Lukebakio krijgen Duits legende Jürgen Klinsmann als coach bij Hertha Berlijn

Ante Covic is niet langer de coach van Hertha Berlijn. Dat heeft het team uit de kelder van de Bundesliga woensdag laten weten. Jürgen Klinsmann neemt tot het einde van het seizoen over.

De club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio draait een slecht seizoen en staat pas vijftiende in de Bundesliga. Afgelopen weekend verloor Hertha met zware 4-0 bij Augsburg. Die vierde nederlaag op rij betekende het einde voor Covic, die de club sinds afgelopen zomer leidde. Voordien was hij er lang speler en beloftentrainer.

De 55-jarige Klinsmann, die begin deze maand toetrad tot de Raad van Bestuur bij Hertha, zal tot het einde van het seizoen overnemen. Hij stond aan het hoofd van het Duits voetbalelftal van 2004 tot 2006. Hij was in 2009 ook een jaar aan het werk bij Bayern München maar werd voor het einde van het seizoen ontslagen. Nadien was hij nog vijf jaar bondscoach van de Verenigde Staten, tot hij in 2016 aftrad.