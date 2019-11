Ophef over Koninklijke Schenking. Waar gaat ons belastinggeld allemaal naartoe?

Liefst 7.530 hectare aan bossen, gronden en 77 gebouwen in ons land zijn in handen van de Koninklijke Schenking. Op papier moet die “zelfstandige, openbare instelling” financieel zelfbedruipend zijn. Maar in werkelijkheid draaien tal van overheidsdiensten – de belastingbetaler dus – op voor het merendeel van de kosten, zo beweren VRT NWS, De Tijd, Knack en Apache. Maar waarom bestaat ze nu, die Koninklijke Schenking? Hoeveel invloed heeft ze op het koninklijk huis? En hoe reageert de politiek?