Vriendin Jeffrey Epstein vertelt hoe ze meisjes regelde voor de miljardair, maar ontkent dat ze voor seks kwamen

Jeffrey Epstein’s manager, Ghislaine Maxwell, lijkt eindelijk uit de biecht te klappen over de seksuele wantoestanden. In gelekte gerechtsdocumenten vertelt ze hoe ze meisjes regelde om minstens een keer per dag te komen masseren. Maar ontkent dat ze werden gerekruteerd voor seks.

Ghislaine Maxwell was de persoonlijk assistente, managete de zes huizen van de miljardair en beheerde het personeelsbestand. Ze ontkent dat ze jonge meisjes rekruteerde om seks te hebben met de pedofiel.

De beschuldigingen van de toen 17-jarige Virginia Roberts zijn niet min. Zowel Jeffrey Epstein als Prins Andrew zouden haar als minderjarige geforceerd hebben tot seks. Maxwell doet die verhalen af als leugens. “Ik wist dat ze pas 17 jaar was toen ik haar in dienst nam als masseuse voor Epstein. Dat hoorde bij mijn job. En als ik in een wellness-centrum was, en ik kreeg een massage dat me beviel, vroeg ik soms of ze ook thuis masseerden”, zegt Maxwell over haar betrokkenheid in de zaak.

“Ja, ik wist dat Virginia Roberts 17 was. Maar het is perfect legaal om op 17 een professionele masseuse te zijn. Maar dat ze geforceerd werd voor seks is een leugen. Ik kan alleen zeggen wat ik weet en ik weet dat zij een leugenaar is.”