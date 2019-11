Portugees supertalent João Félix wint Golden Boy Award met straatlengte voorsprong

João Félix is door de Italiaanse sportkrant Tuttosport verkozen tot Golden Boy van 2019. Dat is de trofee voor de beste voetballer onder de 21 jaar (vanaf geboortejaar 1999) op de Europese velden.

De 20-jarige aanvaller van Atlético Madrid houdt de Engelsman Jadon Sancho (Borussia Dortmund) en de Duitser Kai Havertz (Bayer Leverkusen) achter zich. De Noor Erling Braut Håland (Red Bull Salzburg) volgt als vierde, voor Matthijs de Ligt (Juventus). De Nederlander won de prijs vorig jaar als speler van Ajax. João Félix voetbalt sinds deze zomer voor Atlético, nadat hij overkwam van Benfica. In de Spaanse hoofdstad was hij tot dusver goed voor drie goals en een assist in dertien partijen.

De Golden Boy Award wordt sinds 2003 uitgereikt. Een internationale jury van voetbaljournalisten kiest de winnaar. Ronkende namen op de erelijst zijn onder meer Rafael Van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) en Kylian Mbappé (2017).

Geen enkele Belg haalde de voorselectie. Dat was in het verleden wel het geval voor onder meer Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Zakaria Bakkali, Adnan Januzaj, Divock Origi en Jason Denayer.

De uitslag:

Joao Felix (332 punten)

Sancho (175)

Havertz (75)

Haaland (74)

De Ligt (71)

Fati (49)

Foden (46)

Donnarumma (37)

Zaniolo (36)

Malen (35)