Bestuurster krijgt schrik van haar leven: zwaan knalt door voorruit

Een Nederlandse vrouw kreeg woensdag de schrik van haar leven te verwerken toen een zwaan uit het niets tegen de voorruit van haar wagen knalde. Het dier overleefde de crash niet.

Hoe de zwaan tegen het autoraam auto belandde, is niet duidelijk. De bestuurster reed nietsvermoedend op de Nederlandse A17 ter hoogte van Roosendaal toen het dier crashte. De voorruit van het voertuig is verbrijzeld, het interieur is bezaaid met glassplinters. Nog driester is het lot van de zwaan: het witte dier overleefde de crash niet.

Volgens getuigen kon een andere zwaan uit de berm gehaald worden en werd het dier, dat nu alleen achterblijft, naar de dierenarts gebracht.