Gaia reageert op wetenschappers: “Als je katten moet binnenhouden, neem je er beter geen”

Katten zijn niet alleen verantwoordelijk voor de achteruitgang van het vogelbestand, en ze allemaal binnen houden zou hun welzijn schaden. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Gaia woensdag nadat wetenschappers aan de universiteit van Tilburg ervoor gepleit hebben om te verbieden om katten ongecontroleerd naar buiten te laten gaan omdat ze desastreus zijn voor de natuur.

“Naar buiten kunnen gaan is een enorme verrijking voor katten. Veel katten gaan graag buiten en gedragsdeskundigen zijn het er ook over eens dat het goed is dat ze naar buiten gaan”, aldus directeur van Gaia Ann De Greef. “Een binnenomgeving kan, hoe goed die ook is aangepast aan katten, niet tippen aan de ervaringen die een kat buitenshuis opdoet.”

Gaia klaagt aan dat de wetenschappers ervan uitgaan dat katten verantwoordelijk zijn voor alles wat misloopt in de natuur. “Alsof de kat alleen verantwoordelijk is voor de achteruitgang van bijvoorbeeld de stadsmus, en niet pesticiden, de overpopulatie of vervuiling”, klinkt het nog.

Niet overdrijven

De Greef ontkent niet dat katten een invloed hebben op het vogelbestand, maar ze vindt ook dat men niet moet overdrijven. “Er zijn ook pragmatische tussenoplossingen, zoals het afbakenen van de tuin, zodat de katten wel buiten kunnen maar niet verder kunnen dan de tuin.”

De stelling van de wetenschappers komt volgens De Greef overeen met het pleiten om helemaal geen katten meer te houden. “Als je ze moet opsluiten, kan je ze beter gewoon niet meer houden”, zegt ze.