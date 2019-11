Belgische trucker veroorzaakt ongeluk en ramt nadien tolstation in Frankrijk

De bestuurder van de vrachtwagen die dinsdag een tolstation in Noord-Frankrijk ramde, is geïdentificeerd. Het gaat om een 39-jarige Belg.

Dinsdag omstreeks 9.30 uur verklaarde Sanef (Société des Autoroutes du Nord-Est de la France) dat een “vrachtwagen aan hoge snelheid en met uiterst gevaarlijke manoeuvres” in een tolstation was gereden. Eerder zou hij ook al een ongeluk veroorzaakt hebben op de snelweg A1 richting Lille-Paris ter hoogte van Roye. Hij zou toen vluchtmisdrijf gepleegd hebben, waarop de achtervolging door de snelwegpolitie werd ingezet.

Bij die achtervolging kwam het tolstation van Senlis al snel in zicht. Om ongelukken te vermijden werden daar alle slagbomen opengezet. De vrachtwagenbestuurder probeerde aan hoge snelheid voorbij te razen maar raakte daarbij een van de stations. Het voertuig vloog in brand en de bestuurder werd gewond afgevoerd. De man blijkt een 39-jarige Waal te zijn. Hij zal wellicht worden aangeklaagd voor vluchtmisdrijf en het in gevaar brengen van anderen.