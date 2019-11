Amerikaanse tiener gaat viraal: niet met filmpjes om je wimpers te leren krullen, wel om China te bekritiseren

De video’s van de zeventienjarige Feroza Aziz waarin ze China ervan beschuldigt moslims in ‘concentratiekampen’ te plaatsen zijn viraal gegaan. In eerste instantie lijken de drie filmpjes op make-up video’s , maar al snel wordt duidelijk dat Aziz andere plannen heeft. “Neem je wimperkruller vast om je wimpers te krullen”, begint ze in een van de video’s. “Leg de kruller neer, neem je gsm vast en zoek op wat er gaande is in China. Want ze sturen er moslims naar concentratiekampen waar ze hen verplichten varkensvlees te eten. Moslims worden er verkracht en vermoord.”