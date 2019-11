Twee nieuwe klachten tegen uroloog Bo Coolsaet (80)

Het parket heeft twee nieuwe klachten ontvangen tegen uroloog Bo Coolsaet (80), die dinsdag veroordeeld werd tot vier jaar cel, waarvan de helft effectief, voor het aanranden en verkrachten van een minderjarige patiënte. Dat meldt het parket in een persmededeling.

Coolsaet stond in Antwerpen terecht voor de aanranding en verkrachting van een minderjarig meisje. Het parket had in de aanloop naar en ten tijde van dat proces al vijf klachten ontvangen. Die werden toegevoegd aan het dossier waarover gisteren een uitspraak is gevallen: de rechter veroordeelde Coolsaet tot vier jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Nu zijn dus nog eens twee nieuwe klachten aan het dossier toegevoegd.

Het parket was dinsdagmiddag niet mild voor de tachtigjarige uroloog. “Zijn praktijken waren schokkend voor de hele maatschappij”, zo klonk het. “Het slachtoffer stond als jonge patiënte in een totaal ondergeschikte positie tegen de (zelfverklaarde) expert in het vakgebied, die bovendien een kennis was van haar ouders.”

Trilapparaat

De feiten waarvoor Coolsaet dinsdag werd veroordeeld, dateren uit 2006. Het slachtoffer was vijftien jaar oud toen ze urologische klachten kreeg. Hoewel artsen niets konden vinden, stuurden haar ouders haar naar Bo Coolsaet, een kennis van hen. Maar daar kreeg het meisje een vreemde behandeling. Coolsaet bracht meermaals zalf in bij het meisje met een “trilapparaat”. “Hij kreeg er een erectie van”, zo verklaarde het slachtoffer. Tegenover de politie zei ze ook dat de dokter haar billen en borsten aanraakte en haar kuste in de hals. Ze voelde zich zo beschaamd dat ze niets durfde te zeggen tegen haar ouders, die meestal in de wachtzaal zaten terwijl hun dochter bij Coolsaet was. In 2009 ging ze voor de laatste keer op consultatie.

In beroep

Van zijn effectieve celstraf van twee jaar zal de tachtigjarige arts in principe een deel echt in de gevangenis moeten uitzitten. Seksuele delinquenten met minderjarige slachtoffers zijn uitgesloten van de gunst van een enkelband.

Coolsaet gaat volgens zijn advocaat in beroep. “Vanzelfsprekend is mijn cliënt verrast door de uitspraak”, zegt meester Kris Luyckx. “Dit is een dossier van believers en non-believers. De rechtbank zit in het kamp van de believers.”