Vrouw (74) die maar bleef rondtollen tijdens redding met helikopter, eist gigantische schadevergoeding

De 74-jarige Katalin Metro werd begin juni met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Arizona gebracht, nadat ze tijdens een trektocht was gevallen. Die reddingsactie verliep niet als gepland: de vrouw tolde meer dan 175 rond haar as in de lucht voor ze medische zorgen kreeg in het ziekenhuis. Metro beweert nu dat mislukte operatie haar ernstige medische problemen hebben opgeleverd. Ze eist 2 miljoen schadevergoeding van het stadsbestuur van Phoenix.

Op 4 juni 2019 stootte Metro haar teen toen zij en haar echtgenoot op het einde van hun trektocht in Piestewa Peak waren gekomen. De 74-jarige vrouw viel, kwam op haar gezicht terecht en kon niet meer rechtstaan. Er werd uiteindelijk een helikopter opgeroepen om de vrouw naar het ziekenhuis te brengen, maar dat liep helemaal fout. De brancard waarop Metro lag, begon ongecontroleerd rond te tollen, wel veertig seconden lang.

Zodra ze geland was, kreeg ze medicatie voor duizeligheid en misselijkheid veroorzaakt door het ronddraaien in de lucht. “Volgens het ziekenhuis is ze stabiel en zijn er geen gevolgen”, klonk het in juni bij brandweercommandant Bobby Dubnow. Dat spreekt Metro nu echter tegen. Ze beweert dat ze door het incident gezwollen ogen kreeg en dat er bloed in haar oren terechtkwam. Haar medische kosten zouden intussen al zijn opgelopen tot 300.000 dollar (272.000 euro).

LEES OOK. Vrouw (74) die maar bleef rondtollen tijdens redding met helikopter, dacht dat ze “ging sterven”

Bovendien beweert Metro dat ze niet wilde naar het ziekenhuis worden gebracht met een helikopter en heeft ze dat ook duidelijk tegen de reddingswerkers gezegd. “We zijn getraumatiseerd”, klinkt het bij echtgenoot George. “Ze zei dat ze blij was dat ze nog leefde toen ik haar zag in het ziekenhuis. Ze dacht dat ze zou sterven tijdens het rondtollen. Het bloed rees razendsnel naar haar hoofd en ogen.”

Het koppel klaagt nu Phoenix, de hoofdstad van Arizona, aan en eist een schadevergoeding van maar liefst twee miljoen dollar. Het stadsbestuur kan niet reageren op de aantijgingen in afwachting van de rechtszaak.