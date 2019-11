Vermiste Antwerp-supporter Ben Vanleene (28) dood teruggevonden in dok

Antwerpen - De lichaamsdelen die afgelopen weekend gevonden werden in het Straatsburgdok zijn van de vermiste Ben Vanleene. Dat meldt het Antwerpse parket. De 28-jarige Antwerp-supporter is na zijn verdwijning in het water beland en om het leven gekomen. Hoe hij precies in het water verzeilde, is nog niet duidelijk.

Ben verdween na de wedstrijd R.Antwerp FC – Club Brugge van 10 november. Hij werd het laatst gezien in de omgeving van de Slachthuislaan. “Om 18.32 uur stapte hij uit het metrostel, om 18.33 uur verliet hij het station”, zo meldde de politie. De dagen nadien volgden er verschillende zoekacties in de omgeving, onder meer in en rond het Lobroekdok, maar die leverden niets op.

VIDEO. Zoekacties naar Ben Vanleene (28) nog steeds zonder resultaat: Antwerp-supporter nu al week vermist

Op zondag 24 november werd de politie naar het Straatsburgdok-Noordkaai geroepen omdat daar lichaamsdelen waren gezien in het water. Er was geen spontane identificatie mogelijk. DNA-onderzoek heeft nu aan het licht gebracht dat het om het lichaam van Vanleene gaat.

Wat er precies met de man is gebeurd, wordt nog verder onderzocht. Ten tijde van de verdwijning had de politie alvast geen aanwijzingen dat er sprake was van een crimineel feit. Het Straatsburgdok ligt net ten noordwesten van de omgeving waar Vanleene verdween.