Michael Ngadeu wil morgen Europese kwalificatie afdwingen met KAA Gent: “We willen ons eigen spel ontwikkelen tegen Saint-Etienne”

Morgenavond spelen de Buffalo’s op bezoek bij Saint-Etienne hun vijfde groepsduel. Dankzij hun zege op bezoek bij Wolfsburg staan de sterren bijzonder gunstig voor het team van Jess Thorup. Verdediger Michael Ngadeu beseft dat hij met zijn ploegmakkers morgen al zekerheid kan verwerven over een Europese lente.

De Kameroense international wil het dan ook allerminst laten aankomen op de laatste partij, het thuisduel tegen het Oekraïense Oleksandria. Het vertrouwen in de Gentse rangen is dan ook groot: “We zijn hier om toch weer ons eigen spel te ontwikkelen. Als je kijkt naar de match in Wolfsburg, weet je dat we een scheve situatie kunnen rechtzetten. Dat moeten we morgenavond ook onthouden, als het in een bepaalde fase van de wedstrijd plots toch wat moeilijker zou lopen.”

In de eerste ontmoeting met Saint-Etienne boekten de Buffalo’s een 3-2 overwinning maar na de trainerswissel - Claude Puel (ex-Leicester City) nam over na het ontslag van Ghislain Printant - vertoont Saint-Etienne tekenen van een wederopstanding. Ngadeu wil desondanks vooral het positieve resultaat van dat eerste groepsduel onthouden: “Ik herinner me vooral de zege van de eerste match. Ze kenden toen een moeilijke periode maar die ligt nu ook achter hen. Ze hebben een nieuwe coach en moeten ons aan een andere tegenstander verwachten.”

Bij Saint-Etienne speelt er trouwens nog een landgenoot van Ngadeu, de 22-jarige verdediger Harold Moukoudi. Geen onbekende voor de rots in de branding van de Gentse defensie: “Moukoudi is een landgenoot van me, een jong talent. We hebben elkaar ook ontmoet bij het nationale elftal en ik kijk er naar uit om hem morgen opnieuw te kunnen begroeten.”