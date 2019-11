Vlaams Belanger Guy D’haeseleer onder vuur na foto op Facebook: “Je bent een haatzaaier”

Ninove - Een Facebook-bericht van Vlaams Belang-kopstuk Guy D’haeseleer uit Ninove lokt felle reacties uit op sociale media. Het Vlaams parlementslid deelde een foto van een hoop vuilnis dat is blijven liggen in een Brusselse wijk en verwijst daarbij naar “inburgeringscursussen die weinig succesvol zijn”. Alleen: het afval ligt er omdat de lokale vuilnisophalers een week lang staakten.

“Geweldig wat voor niveau u haalt”, “Fake news” en “Je moet je schamen voor deze leugens” zijn slechts enkele van de vele reacties op het Facebook-bericht van Guy D’haeseleer. De Vlaams Belanger had een foto gepost waarop een hoop afval te zien is in een straat in Brussel. “Prachtig toch die hoofdstad”, schreef D’Haeseleer erbij. “De inburgeringscursussen zijn niet echt een succes.”

Maar dat laatste, een duidelijke verwijzing naar de migratieproblematiek, valt niet bij iedereen in goede aarde. Het vuilnis ligt er volgens heel wat Facebookgebruikers omdat de Brusselse vuilnisophalers een week lang staakten, niet omdat het zo werd achtergelaten door migranten.

Ook enkele collega politici lieten de kwestie niet ongemerkt voorbij gaan. Onder meer Open VLD’er Vicky Van Hyfte reageerde: “227 opmerkingen, 1000 keer gedeeld en niemand die de moeite doet om te zeggen dat het om een actie van de vuilnisophalers gaat...”

227 opmerkingen, 1000 keer gedeeld en niemand die de moeite doet om te zeggen dat het om een actie van de vuilnisophalers gaat... https://t.co/IyfhshAi1u

Stoppen met zwijgen #ikstarecht pic.twitter.com/YuYgPpe9DL — Vicky Van Hyfte (@vickyvanhyfte) November 26, 2019

Volgens D’haeseleer heeft hij het hoe dan ook aan het rechte eind: “Wat een onzin. Bieden de bewoners van Brussel hun huisvuil telkens op deze manier aan? Er staat 1 regelmatig aangeboden huisvuilzak tussen. Al de rest is sluikstort. Die staking doet dus niets terzake”, zegt hij.