Toeriste wil “cool” kiekje maken op idyllische plek, maar enorme golf gooit roet in het eten

De Amerikaanse Nicole Joanne wilde tijdens haar reis in Cabo San Lucas een foto nemen op het idyllische strand van de Mexicaanse badplaats. Ze poseerde bij een grote rots, maar een enorme golf verpestte de foto. Haar vriendin Macy dacht dat ze meegesleurd was door de golf, maar even later dook Nicole alweer op. “Ze had zelfs nog haar zonnebril op”, klinkt het. “Ik wilde gewoon een cool kiekje”, schrijft de avontuurlijke Nicole op Facebook.