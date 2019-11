Donald Trump verrast met bizarre foto ... in blote bast

Donald Trump verrast vriend en vijand met een opvallend bericht op Twitter: de Amerikaanse president plaatste een foto van zichzelf … op het lichaam van Sylvester Stallone die bokser Rocky Balboa vertolkt in de Rocky-films.

De president schrijft geen boodschap bij zijn tweet - en dat is zeldzaam - maar de foto is wellicht een verwijzing naar een uitspraak tijdens zijn meest recente verkiezingscampagnes in thuisstaat Florida. De president beweerde tijdens het evenement dat zijn dokter hem gevraagd had “zijn prachtige borst” te tonen tijdens een onderzoek. “Hij zei tegen mij ‘trek uw shirt uit, meneer, en laat ons uw prachtige borstkas zien. We hebben er nog nooit zo ene gezien’”, aldus Donald Trump.

De president blijft momenteel nog even in Florida om er te golfen. Of hij misschien beter overweegt een andere sport uit te oefenen? Volgens recent medisch onderzoek zou Trump een BMI hebben van 30,4. Dat kwalificeert hem als zwaarlijvig.