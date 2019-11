Voor het eerst bewezen dat Waalse collaborateurs betrokken waren bij massamoord op 6.000 Joodse vrouwen

In Wallonië wordt vol afgrijzen gereageerd op een RTBF-documentaire over de oorlogsmisdaden van enkele Waalse collaborateurs. Samen met ook Vlaamse kampbewakers zijn ze mee verantwoordelijk voor de dood van bijna 6.000 Joodse vrouwen. Negen ‘zwarten’ werden voor die gruwelijke feiten in 1947 ter dood veroordeeld in Vlaanderen, in Wallonië niemand.