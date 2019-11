Turkse club mist speler na interland... omdat zijn land geen geld heeft om nieuwe paspoorten te maken

De Zimbabwaanse international Teenage Hadebe zit vast in zijn geboorteland. Hij kan na een interland niet terugkeren naar zijn Turkse club omdat… zijn paspoort vol is en de overheid geen geld heeft om een nieuw te maken.

Teenage Hadebe, die speelt bij het Turkse Yeni Malatyaspor, reisde tijdens de internationale break naar Zimbabwe om met de nationale ploeg te spelen tegen Botswana en Zambia, kwalificatiewedstrijden voor de Africa Cup of Nations 2021. De 24-jarige verdediger speelde met de Warriors 0-0 gelijk tegen Botswana en versloeg Zambia met 2-1.

Toen hij een dag later terug naar Turkije wou vertrekken, mocht hij niet op het vliegtuig stappen. Zijn paspoort was immers vol. Een probleem die vele Zimbabwanen hebben, want de overheid heeft geen geld om nieuwe paspoorten te laten drukken.

De Zimbabwe Football Association (Zifa) probeert nu het proces om hem een ??nieuw document te bezorgen te bespoedigen. Met succes en daar zijn ze fier op. “De voetbalbond van Zimbabwe wil categorisch stellen dat het ministerie van Jeugd, Sport, Kunst & Recreatie en de afdeling Registrar General hun rol hebben gespeeld om ervoor te zorgen dat de paspoortvernieuwing van Warrior Teenage Hadebe in de minst mogelijke tijd wordt versneld”, verklaarde woordvoerder Xolisani Gwesela.“We zijn blij te kunnen zeggen dat het paspoort van Hadebe op 28 november 2019 klaar zal zijn.” Na enkele dagen extra vakantie in zijn geboorteland kan Habebe morgen dus eindelijk op het vliegtuig richting Turkije stappen.