Eerst ongelovige, dan brouwer en nu bisschop van Gent: "Vroeger dacht ik dat monniken zot waren"

Gent -

Ze hebben er meer dan een jaar op moeten wachten, maar in Gent hebben ze een nieuwe bisschop. Lode Van Hecke (69) – voormalig ongelovige, brouwer van trappist, en abt van Orval – wordt door de paus na 45 jaar uit zijn abdij gehaald en op de bisschopstroon gehesen. “Ik had destijds bij mijn intrede nochtans tegen mijn ouders gezegd: Eén ding is zeker, ik zal voor de rest van mijn leven in de abdij blijven.”