Opnieuw aan het feest! Romelu Lukaku scoort in Praag zijn 250ste officiële doelpunt ooit

Nauwelijks 26 jaar oud en bij leven al een fenomeen, zeker toch in België. Mocht er nog iemand twijfelen aan de kwaliteiten van Romelu Lukaku, dan mag hij/zij nu even knipperen met de ogen. Big Rom trapte op het veld van Slavia Praag zijn 250ste doelpunt in een officiële wedstrijd tegen de touwen. De Rode Duivel scoorde in de eerste helft al maar dat doelpunt werd nog afgekeurd. In de slotfase bezorgde hij Inter zichzelf dan toch een nieuwe mijlpaal. Klein detail: Lukaku was in Praag ook goed voor twee assists en zag in de slotfase zijn 251ste doelpunt nog afgekeurd worden. Inter won uiteindelijk met 1-3 en wipt over Dortmund naar de tweede plaats in groep F.

22 augustus 2009, Anderlecht speelt op het veld van Zulte Waregem en de 16-jarige Romelu Lukaku mag invallen. Met succes, in de 89ste minuut devieert de Congolese Belg een voorzet van Mbark Mboussoufa met links aan de eerste paal voorbij een machteloze Sammy Bossut.

Nu, iets meer dan tien jaar later staat de teller van de Rode Duivel op 250 doelpunten, gescoord voor allerlei clubs en voor het nationale elftal. Bij Anderlecht zou de teller stoppen op 41 waarna Lukaku de oversteek maakt naar de Premier League. En ook daar valt de machine niet stil. Zijn eerste passage bij Chelsea is geen succes maar als hij wordt uitgeleend aan West Bromwich Albion, slaat de motor aan en valt ook de Premier League voor de scorende kwaliteiten van de rijzige aanvaller. West Bromwich (17), Everton (87) en tenslotte ook Manchester United (42) profiteren van het torinstinct van Lukaku. Maar in zijn laatste jaar bij Manchester United laat coach Solskjaer uitschijnen dat hij van Markus Rashford zijn eerste spits wil maken. Lukaku, die al langer een oogje had laten vallen op de Serie A, verkast uiteindelijk in het tussenseizoen naar Inter Milaan waar hij met coach Antonio Conte een echte believer vindt. Zelfs de stugge Italiaanse verdedigers zijn niet opgewassen tegen de brute kracht van Lukaku. Met tien goals in dertien wedstrijden maakte geen enkele debuterende spits bij Internazionale meer indruk dan hem.

Rest nog het imposante hoofdstuk Rode Duivels. Ondanks zijn nog jonge leeftijd is Lukaku al de beste schutter aller tijden met intussen al 52 doelpunten op zijn conto.

Droog in Champions League

Toch was het 250ste doelpunt vanavond in Praag geen voor de hand liggend iets. Lukaku scoorde gedurende zijn ganse carrière immers nog maar… zeven keer op het allerhoogste kampioenenbal, telkens voor Manchester United. Maar zeven zijn er vanavond dus acht geworden waardoor Lukaku alweer een beetje geschiedenis heeft geschreven. Al zijn de 700 goals van Cristiano Ronaldo, waarvan 125 alleen al in de Champions League, ook voor de vlotscorende Belg volledig onbereikbaar.

LEES OOK. Goal van Romelu Lukaku wordt afgekeurd door VAR... en de ref een penalty geeft aan de tegenstander