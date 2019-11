Belgische bedrijven starten proefproject om brood te bakken op Mars

Groot-Bijgaarden / Hasselt / Gent - Zeven Belgische organisaties en bedrijven slaan, onder leiding van de bakkersreus Puratos, de handen in elkaar om brood te bakken op Mars. “Binnen honderd jaar zullen er mensen op Mars leven, en ook zij zullen moeten eten”, vertelt Filip Arnaut van Puratos.

Een reis naar mars zit er nog niet meteen in, daarom start Puratos in januari met het SpaceBakery- project, een onderzoek van twee jaar in Groot-Bijgaarden waarbij ze gewassen zullen oogsten in vier hermetisch afgesloten containers. “Gewassen telen op Mars is door de extreme weersomstandigheden onmogelijk. Maar als we het klimaat in de containers controleren kunnen we de oogst optimaliseren en de kwaliteit van de tarwe verbeteren. Wat we tijdens het project ontdekken, zullen we in de nabije toekomst al toepassen want ook op onze aarde worden we geconfronteerd met extreme weersomstandigheden.”

In totaal werken zeven Belgische bedrijven en organisaties, waaronder de Universiteit van Hasselt en de UGent, mee aan het project. Het totaal kostenplaatje van de SpaceBakery bedraagt 6,5 miljoen euro, waarvan 4,5 miljoen van de Vlaamse Overheid komt.