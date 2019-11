Hoe haal je voetballers uit hun concentratie voor een wedstrijdje Champions League? Stuur topmodellen naar het spelershotel

Het doel heiligt de middelen. Tenminste als we Frans verdediger Pascal Cygan mogen geloven. Hij beweert dat Lokomotiv Moskou in 2003 een rist Russische topmodellen naar het spelershotel van Arsenal stuurde met als enig doel het versturen van de nachtrust van de Gunners. Niemand trapte in de val.­­­­­

Voor de Russen gaat het resultaat voor alles. Dat de acolieten van Vladimir Poetin daarbij de grenzen van het ethisch toelaatbare aftasten en overschrijden, werd de voorbije jaren duidelijk. Georganiseerd dopinggebruik voor en tijdens de Winterspelen van Sotchi in 2014 leidde zelfs tot een wereldwijde schorsing van alle Russische olympische federaties.

Maar ook veel vroeger en in het voetbal toonden de Russen zich verbazend inventief. Arsenal-verdediger Pascal Cygan vertelt vandaag in La Voix du Nord, een krant uit het Noorden van Frankrijk, hoe hij en zijn teamgenoten in september 2003 in de Russische hoofdstad werden ‘ontvangen’. “Toen we in ons hotel arriveerden, zaten er tien Russische topmodellen in de bar, netjes op een rij alsof ze ons aan het wachten waren.”

Er gebeurde niks, aldus invaller Cygan. “Maar we kregen later wel te horen dat ze speciaal voor ons gestuurd waren met als doel ons uit te putten. Niemand van ons was zo dom om in de val te trappen, ’s anderendaags speelden we trouwens netjes gelijk (0-0, red).”

Arsenal zou later in de groepsfase Lokomotiv in London wel zonder punten huiswaarts sturen (2-0) en plaatste zich voor de knockout-fase. Bij de Gunners waren destijds Thierry Henry, Robert Pires en Kolo Touré de grote vedetten.