Onderbroek, zakjes met kruiden en kilo’s plastic uit maag van hert gehaald

Maar liefst zeven kilo plastic werd uit de maag van een overleden hert in Thailand aangetroffen. Onder meer te vinden tussen de bizarre objecten in de maaginhoud van het dier: een onderbroek en noedelkruiden.

Het dier leefde in het Khun Sathan National Park in het noorden van Thailand. Nadat het dier was gevonden en de doodsoorzaak niet meteen duidelijk werd, sneed een dierenarts de maag van het hert. Daarin bleek van alles wat te zitten dat er niet thuis hoorde: handschoenen, tasjes, zakjes met kruiden voor noedels, plastic handschoenen, een touw en een onderbroek.

De dood van het hert is niet alleen jammer voor het dier, het is ook een trieste zaak voor het park: het hert was een graag geziene gast in het park en was al tien jaar oud.

De bestuurders van het park hebben na de dood van het hert besloten om bezoekers zakjes mee te geven om hun afval bij te houden. “Dit laat zien dat we de problemen serieus moeten nemen en het gebruik van single use plastics moeten verminderen”, zei leidinggevende Kriangsak Thanompun. Dat het afvalzakje zelf ook van plastic is, lijkt dan weer niet te deren.