De Pro League wil na de operatie ‘Propere Handen’ vorig jaar alle Belgische eersteklasseclubs in het voetbal grondig doorlichten. Drie fiscale experten krijgen de opdracht tot een volledig hervorming in het voetballandschap. Daarbij ook professor en advocaat Michel Mauss, die vorig jaar nog openlijk zijn ongenoegen uitte over de huidige RSZ-voordelen. ‘’Er moet dus iets gebeuren, het kan niet verder zoals het nu loopt”, maakt Maus meteen duidelijk.