Robot die boodschappen naar huis brengt straks te koop

De eerste robot die je boodschappen draagt en je als een hond volgt, is een feit. Het Italiaanse bedrijf Piaggio, dat producent van de Vespa-scooter, zit achter de moderne winkelkar en wil het toestel vanaf volgende zomer aan de consument verkopen.

Een stijlvol alternatief, zo noemen de makers van de ‘gita’ (Italiaans voor korte, leuke trip) de nieuwe robot. De trips die het bedrijf in gedachten heeft voor het toestel spelen zich voornamelijk af in de supermarkt: steek gerust een boerenkool, pakken toiletpapier, brikken melk of eender wat in de koffer en de draadloze gita zorgt er wel voor dat het thuis geraakt. De techniek erachter is simpel: de robot kan via sensoren iemand blijven volgen. Gedaan met sleuren dus. Maar of het ook echt handig is?

Analisten in de technische industrie verklaren de Gita al als een product dat gedoemd is om te mislukken, tenzij het een meer praktische invulling zou krijgen: een hulpje om te sjouwen in ziekenhuizen, fabrieken of op werfterreinen. “Het is veel te veel geld voor wat in feite niet meer is dan een robot die je boodschappen gaat vervoeren”, zegt technologieanalist J.P. Gownder van Forrester. Meer dan 3.250 dollar tel je neer voor de robot, omgerekend is dat bijna drieduizend euro. Een forse investering voor een winkelkar.