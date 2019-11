Romelu Lukaku scoort zijn 250ste… tot de VAR ingrijpt en de ref een penalty geeft aan de tegenstander

Romelu Lukaku ging met Inter Milaan op het veld van Slavia Praag op zoek naar de zege en… de 250ste treffer van de Rode Duivel in een officiële wedstrijd. Die 250ste treffer kwam er aanvankelijk ook tot de VAR ingreep en zowaar een strafschop toekende aan de thuisploeg.

Hij zal er wel komen, die 250ste treffer maar Romelu Lukaku had hem net voor de rust op het veld van Slavia Praag kunnen scoren. Nadat hij eerder al met een assist Lautaro Martinez de score had doen openen, leek Lukaku kort voor de pauze met een intikker zelf de score te verdubbelen. Maar dat was buiten de VAR gerekend. Die hadden in een voorafgaande fase een fout gezien op Peter Olayinka (ex-Gent en Zulte Waregem). De Poolse ref besloot de beelden te raadplegen en stelde inderdaad een penaltyfout vast. Soucek twijfelde niet. Eén-éen in plaats van nul-twee en geen 250ste treffer voor Big Rom.