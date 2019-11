Jessica (26) kampte haar hele leven met overgewicht, tot ze de laatste wens van haar opa op z’n sterfbed hoorde

De Amerikaanse serveerster Jessica Reid (26) kampte al haar hele leven met overgewicht en woog in 2016 nog 128 kilogram. Ze was naar eigen zeggen verslaafd aan fastfood en frisdrank, waardoor de kilo’s er bleven bijkomen. Jessica werd bovendien gepest op school en op sociale media, waardoor ze nog meer een toevlucht in ongezond eten zocht. Maar toen ze bij het sterfbed van haar opa stond (95), hoorde ze zijn laatste wens waardoor alles veranderde: “Word weer fit en gezond.”

Het hele leven van Reid draaide rond eten. “Ik groeide op met frisdrank vol suiker en junkfood”, aldus de 26-jarige serveerster uit Phoenix, Arizona. “Eten was mijn uitlaatklep.” Maar dat werd een vicieuze cirkel. “Ik werd gepest op school en op sociale media. Er werden pagina’s gemaakt waar met mijn gewicht werd gelachen en mijn Facebook werd gehackt zodat ze kwetsende dingen konden schrijven.”

Hierdoor zocht de jonge vrouw nog meer haar heil in eten en zodra ze 21 werd in alcohol, en kwamen de kilo’s er nog sneller bij. “Ik eindige na een nachtje cocktails zuipen in een fastfoodtent. Mijn leven draaide om koolhydraten en gefrituurd voedsel.” Ze probeerde af en toe te diëten, maar besefte zelf goed genoeg dat ze de discipline niet had om zich daaraan te houden.

Groenten en fruit

Maar in 2016 sloeg het noodlot toe: haar opa stierf nadat hij werd geopereerd aan zijn hart. Jessica kon hem nog een keer zien, op zijn sterfbed. De kranige veteraan smeekte zijn kleindochter om zichzelf te verzorgen. Hij had één laatste wens voor de twintiger: “Word fit en gezond. Verlies die kilo’s.” Jessica nam ten langste leste haar leven onder de loep en besloot alles om te gooien.

“Het duurde nog enkele maanden nadat hij was gestorven, voor ik besefte dat hij gelijk had en er een ommezwaai nodig was.” Jessica trok vastbesloten naar de supermarkt, kocht enkel nog groenten en fruit en dumpte alle ongezonde snacks. Haar dagelijkse bezoekjes aan fastfoodrestaurants, pizzeria’s en winkels waar ze chips en frisdrank kocht, zette ze stop. “Langzaamaan leerde ik mezelf om van die slechte dingen weg te blijven.”

”Kleren kopen was nog nooit zo makkelijk”

Nadat ze vijf kilo verloor, schreef Jessica zich in voor een ‘bootcamp’ dat zes weken duurde. “Drie keer per week een uur afzien. Ik verloor nog eens zeven kilo en 17 centimeter van mijn taille.” En ze ontdekte crossfit. “Ik haatte het de eerste maanden, maar ik was vastberaden mezelf te pushen en door te zetten.” Makkelijker gezegd dan gedaan, vooral toen de kilo’s er niet meer zo vlot afgingen dan wanneer ze met diëten begon. Maar Jessica bleef haar best doen.

Met resultaat. Eind 2017 woog de serveerster nog 72 kilogram en had ze haar streefgewicht behaald. Ze reisde naar familieleden in Florida om de feestdagen door te brengen, maar die herkenden haar amper. “Het gebeurt vaak dat vrienden of familieleden niet weten wie ik ben. Mijn nieuwe vrienden kunnen niet geloven dat ik ooit zo zwaar was. En belangrijk: kleren kopen was nog nooit zo makkelijk.”

Bikini’s, korte topjes en jurkjes

Jessica blaakt nu van zelfvertrouwen - iets dat ze nooit eerder had - en is nu een positieve persoon geworden, waar ze vroeger vatbaar was voor sombere gedachten en depressies. Ze ontdekt hier en daar wel losse huid, maar dat kan haar niet schelen: “Ik pronk ermee. Ik loop rond in bikini, korte topjes of jurkjes. Ik ben een volledig andere persoon geworden.”

De Amerikaanse twintiger gaat nog drie tot vier keer per week sporten en probeert zo veel mogelijk gezond te eten. Ze geeft wel toe dat ze op zondag nog eens zou durven zondigen. “Ik word elke dag wakker met het idee dat ik een betere persoon wil zijn dan die ik de dag ervoor was”, besluit Jessica. “Allemaal dankzij mijn grootvader die me in de juiste richting wees en nog steeds over mij waakt.”