Ann (42) verloor zoontje Andres (9) aan hersenbloeding, nu zamelt ze geld in voor lotgenoten

Mechelen -

Een halfjaar geleden sloeg het noodlot ongemeen hard toe bij Ann Schockaert (42) uit Mechelen. De alleenstaande mama verloor haar zoontje Andres - toen negen - aan een spontane hersenbloeding. Om lotgenoten die een dierbare verliezen te steunen, zamelt ze geld in voor vzw Say Goodbye door in de kaaswinkel van haar familie kaarsen te verkopen.